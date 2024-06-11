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Onuachu beklentisi
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna Onuachu, Berat Özdemir, Benkovic ile Mehmet Can Aydın'ı dahil eden Trabzonspor'dan bu oyunculardan herhangi birisiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, Pepe ise ilk ayrılan isim oldu. Fırtına'nın sezon öncesinde Southampton'dan 1 yıllığına kiraladığı Onuachu ise takıma sağladığı 17 gol ve 7 asistle en skorer oyuncu oldu. 30 yaşındaki Nijeryalı kalmak istiyor, yönetim onu tutmak için çabalıyor, taraftar da bir an önce bu işin bitmesini istiyor.
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