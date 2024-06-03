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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Oğuz Aydın ve Efkan Bekiroğlu hamlesi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da gelecek sezon için kollar sıvandı. Bu anlamda Fırtına'da gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Bordo-mavililerin son olarak Oğuz Aydın ve Efkan Bekiroğlu için transferde düğmeye bastığı öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Oğuz Aydın ve Efkan Bekiroğlu hamlesi!

Bordo mavili yönetim, yerli havuzunu genişletmek için harekete geçti. Karadeniz devinin kurmayları, Alanyaspor'da bu sezon büyük çıkış yakalayan ve milli takıma da seçilen 23 yaşındaki sağ kanat Oğuz Aydın ile küme düşen Ankaragücü'nün 28 yaşındaki 10 numarası Efkan Bekiroğlu'nu gündemine aldı.

İki futbolcunun kulüpleriyle temaslar başladı. Bu sezon başkent ekibiyle çıktığı 35 maçta 10 gol ve 7 asistlik katkı sağlayan Efkan Bekiroğlu'nun sözleşmesi 2026'da bitecek. Ancak mukavelesinde '1 milyon 500 bin euro'ya serbest kalır' maddesi var. G.Saray'ın da istediği Aydın bu yıl Alanya formasını 38 maçta terletti, 13 gol ve 8 asist üretti. Birçok takımın istediği Aydın için de hamle yapılacak.

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