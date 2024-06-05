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Trabzonspor'dan Savic bombası! Menajeriyle temasa geçildi...

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor, adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Stefan Savic için girişimlere başladı. Bordo-mavililer, oyuncunun menajeri Zarko Pelicic ile iletişime geçti. İşte detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 14:24
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MEHMET CEM ÇAKIR
Trabzonspor'dan Savic bombası! Menajeriyle temasa geçildi...

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi.

İspanyol basınında yer alan ve fotomac.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre bordo-mavililer, Savic için harekete geçti.

Adı daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan tecrübeli stoper için resmi girişimlere başlanma kararı alındı.

Atletico Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuyu yeni sezonda kadrosunda düşünmüyor.

Trabzonspor, Savic'in menajeri Zarko Pelicic ile iletişime geçerek görüşme talep etti.

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