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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a 19'luk kanat! İşte Belçika ekibine yapılan teklif

Gelecek sezon için dikkat çeken takviyeler yapmayı planlayan Trabzonspor, kadroya gençlik aşısı da vurmak istiyor. Fırtına, 19 yaşındaki sol kanat Cihan Çanak için düğmeye bastı. Yönetim, Standard Liege’e 2 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay önerdi. Belçika kulübü ise bu rakamın artırılmasını talep etti. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a 19'luk kanat! İşte Belçika ekibine yapılan teklif
Trabzonspor'un istediği Cihan Çanak için Standard Liege yüksek rakamlar talep ediyor. Belçika medyasından voetbalnieuws'un haberine göre; Liege mali durumunu düzeltebilmek için çare arıyor ve para kazanabileceği futbolcuları da en üst seviyeden satabilme gayreti içinde. 19 yaşındaki sol kanat için Liege'in Trabzon'un 2 milyon euro artı % 30 satıştan pay teklifini yükseltmeye çalıştığı ifade edildi. Aslen Trabzonlu olan 1.75 boyundaki yıldız, 61 numaralı formayı giyiyor. Standard ile 70 maça çıkan ve 1 gol atıp 5 asist yapan Çanak'ın sözleşmesi 2026'da bitiyor.
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