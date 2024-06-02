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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a 19'luk kanat! İşte Belçika ekibine yapılan teklif
Gelecek sezon için dikkat çeken takviyeler yapmayı planlayan Trabzonspor, kadroya gençlik aşısı da vurmak istiyor. Fırtına, 19 yaşındaki sol kanat Cihan Çanak için düğmeye bastı. Yönetim, Standard Liege’e 2 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay önerdi. Belçika kulübü ise bu rakamın artırılmasını talep etti. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri
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