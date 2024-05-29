Trabzonspor'da Uğurcan Çakır zirvede

Karadeniz devi, Süper Lig'de 38 ve Türkiye Kupası'nda ise 7 olmak üzere bu sezon 45 maç oynadı. Türkiye Kupası'nı finalde kaybeden Fırtına ligi ise üçüncü sırada tamamladı. Bu periyotta en fazla süre alan isim 3 bin 810 da ile Uğurcan Çakır oldu. Uğurcan 42 maçta forma giydi. Onu 41 maçta 3 bin 659 dakika ile Eren Elmalı takip etti.

Trabzonspor'da en fazla süre alan isimler şu şekilde:

Uğurcan Çakır 3810

Eren Elmalı 3659

Mendy 3432

Vişça 3417

Bardhi 2919

Berat Özdemir 2789

Denswil 2743

Baniya 1975

Trezeguet 1838

Onuachu 1781

Enis Destan 1729