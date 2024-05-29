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Nicolas Pepe veda etti

Nicolas Pepe bordomavili takımdan ayrılan ilk isim oldu. Sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulunan Fildişili yıldız, "Herkese günaydın, Bir sezonun sonuna geldik. Tüm destekleriniz için teşekkür ederim. Sezonu üçüncülük ile tamamladık, kupa finaline ulaştık. Bu bende pişmanlıklar da bırakıyor. Milli takıma katılmak üzere ayrılıyorum. Yeni bir macera beni bekliyor. Son olarak... 1, 2, 3 Trabzon...!" ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Nicolas Pepe veda etti

Nicolas Pepe bordomavili takımdan ayrılan ilk isim oldu. Sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulunan Fildişili yıldız, "Herkese günaydın, Bir sezonun sonuna geldik. Tüm destekleriniz için teşekkür ederim. Sezonu üçüncülük ile tamamladık, kupa finaline ulaştık. Bu bende pişmanlıklar da bırakıyor. Milli takıma katılmak üzere ayrılıyorum. Yeni bir macera beni bekliyor. Son olarak... 1, 2, 3 Trabzon...!" ifadelerine yer verdi.

6 GOL VE 4 ASiST

Pepe Trabzonspor formasıyla 19'u Süper Lig 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı 23 maçta 6 gol 4 asist üretti. Trendyol Süper Lig'de bin 123 dakika, Türkiye Kupası'nda 133 dakika süre alan Pepe toplam bin 256 dakika sahada kaldı.

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