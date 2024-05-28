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Hedeflere varamadı

Trendyol Süper Lig’de sezonu 67 puanla 3. sırada kapatan Fırtına, şampiyonluk yaşadığı 2021-22 sezonunun ardından adeta gerileme dönemine girdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 06:50
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Hedeflere varamadı

Bordo-mavili takım, şampiyonluktan sonraki 2 sezonda arzu ettiği başarının çok uzağında kaldı.

GEÇEN YIL 6. OLMUŞTU

Trabzonspor, 2021-22 sezonunda şampiyonluk, 2019-20'de ise Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Karadeniz devi, 2 kez de Süper Kupa şampiyonu olmak üzere bu süreçte 4 kupa aldı. 2021-22'de 38 maçta 81 puanla şampiyon olan Fırtına, 2022- 23'te 36 maçta 57 puanla 6., bu sezon 38 maçta 67 puan ile 3. sırada yer aldı.

LİDERLE TARİHİ FARK

Fırtına, 102 puanla şampiyon olan Galatasaray'dan 35, ikinci Fenerbahçe'den de 32 puan daha az puan toplayabildi. Karadeniz devi, geçen sezon şampiyon Galatasaray'ın 31 puan gerisinde yer almıştı. Trabzonspor, en son 40 puanla bitirdiği 2015-16'da 79 puanla şampiyon olan Beşiktaş'ın 39 puan gerisinde kalıp en büyük farkı yaşamıştı.

KUPADAN DA ELENDİ

Son 2 sezonda şampiyon olan takımlardan büyük fark yiyen bordomavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon çeyrek finalde elenmişti. Bu sezon da finalde Beşiktaş'a Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup olarak kupa hedefini gerçekleştiremedi.

TEK TESELLİ AVRUPA

Ligi geçen sezon 6. sırada bitirdiği için Avrupa kupalarına katılmayan Trabzonspor'da bu sezon tek teselli bu hakkı elde etmek oldu. Bordo-mavililer, sezonu 3. sırada bitirdiği için bir sezon aradan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turunda mücadele ederek tekrar Avrupa'da sınav verecek.

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