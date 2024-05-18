Haberler Trabzonspor Uğurcan Çakır'a kolaylık sağlanacak!

Uğurcan Çakır'a kolaylık sağlanacak!

Suudi Arabistan ve İngiltere’den kulüplerle görüşen tecrübeli eldiven Uğurcan Çakır, için kolaylık sağlanması kararı alındı.İşte haberin detayları

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Uğurcan Çakır'a kolaylık sağlanacak!

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ın sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali oldukça yüksek. Menajer değişikliğine giden 28 yaşındaki eldiven için henüz kulübe resmi bir teklif gelmese de oyuncunun menajeri Suudi Arabistan ve İngiltere'den bazı kulüplerle görüşüyor. Yönetim kurulu da aldığı karar doğrultusunda sezon sonunda Uğurcan Çakır için bir teklif gelmesi durumunda bunu değerlendirme kararı aldı. Başkan Ertuğrul Doğan da, Uğurcan Çakır'a, "Gerçekten çok iyi bir teklif gelirse kendisine söz verdik. Ve bu sözümüzü uygularız" dedi. Bu arada Uğurcan Çakır'ın menajeri de farklı takımlarla görüşme yaptığını doğrulayarak, özellikle Avrupa ve Suudi Arabistan'dan birkaç kulüp ile ciddi temas halinde olduklarını ifade etti

BENKOVIC İÇİN KOLAYLIK

Sezon başında Udinese'den kiralanan Benkovic, son 14 lig maçında süre alamamıştı. 26 yaşındaki Hırvat oyuncu, sezon bitince geri dönecek. Benkovic'in ülkesinden de bazı takımlarla görüşme halinde olduğu öğrenildi.

İLK GOLÜN SAHİBİ VEFAT ETTİ

TRABZONSPOR, takımın ilk resmi golünü atan eski futbolcu Osman Türk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu. Türk, 1966 yılında Kırmızı-Beyaz Trabzonspor'da ve 2 Ağustos 1967'de kurulan Fırtına'da 6 sezon forma giymişti

G.Saray'dan yılın transferi! Eski F.Bahçeli imzayı atıyor
Ferdi Arsenal yolcusu!
DİĞER
Aynalı Tahir'in biricik aşkıydı! Yıllardır teknede yaşıyor! İşte 46 yaşındaki Yeşim Büber'in son hali...
FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Polis müdürü itirafçı oldu! Yetkisiz atama ve gizli toplantılar ortaya çıktı! Serdar Sertçelik nasıl kaçırıldı?
Osayi'ye yeni sözleşme!
Galatasaray'a sürpriz 10 numara! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor Başakşehir sınavında!
Altay Bayındır bombası! Süper Lig ekibiyle söz kesti
Deprem mi oldu son dakika 18 Mayıs
İstanbul namaz vakitleri (18 Mayıs Cumartesi)
TV 8 CANLI YAYIN
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fiorentina ile Napoli yenişemedi! Fiorentina ile Napoli yenişemedi! 23:45
Fiorentina ile Napoli yenişemedi! Fiorentina ile Napoli yenişemedi! 23:45
Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Mısırlı stoper Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Mısırlı stoper 23:32
Antalyaspor sahasında kazandı! Antalyaspor sahasında kazandı! 23:32
Hakan'dan Galatasaray itirafı! Hakan'dan Galatasaray itirafı! 23:32
G.Saray'dan yılın transferi! Eski F.Bahçeli imzayı atıyor G.Saray'dan yılın transferi! Eski F.Bahçeli imzayı atıyor 23:32
Daha Eski
F.Bahçe, yıldız futbolcu için Arsenal'in kapısını çaldı! F.Bahçe, yıldız futbolcu için Arsenal'in kapısını çaldı! 23:32
F.Bahçe'de büyük zarar! Milyon euro'lar boşa gitti F.Bahçe'de büyük zarar! Milyon euro'lar boşa gitti 23:31
Derbi öncesi flaş iddia! İsmail Kartal ve Dzeko... Derbi öncesi flaş iddia! İsmail Kartal ve Dzeko... 23:31
Mourinho'dan flaş hamle! 30 milyon euro'yu reddetti Mourinho'dan flaş hamle! 30 milyon euro'yu reddetti 23:32
Şoke eden liste! Böyle duyurdular Şoke eden liste! Böyle duyurdular 23:32
G.Saray'dan derbi öncesi hakem tepkisi! G.Saray'dan derbi öncesi hakem tepkisi! 23:32