Uğurcan Çakır'a kolaylık sağlanacak!

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ın sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali oldukça yüksek. Menajer değişikliğine giden 28 yaşındaki eldiven için henüz kulübe resmi bir teklif gelmese de oyuncunun menajeri Suudi Arabistan ve İngiltere'den bazı kulüplerle görüşüyor. Yönetim kurulu da aldığı karar doğrultusunda sezon sonunda Uğurcan Çakır için bir teklif gelmesi durumunda bunu değerlendirme kararı aldı. Başkan Ertuğrul Doğan da, Uğurcan Çakır'a, "Gerçekten çok iyi bir teklif gelirse kendisine söz verdik. Ve bu sözümüzü uygularız" dedi. Bu arada Uğurcan Çakır'ın menajeri de farklı takımlarla görüşme yaptığını doğrulayarak, özellikle Avrupa ve Suudi Arabistan'dan birkaç kulüp ile ciddi temas halinde olduklarını ifade etti

BENKOVIC İÇİN KOLAYLIK Sezon başında Udinese'den kiralanan Benkovic, son 14 lig maçında süre alamamıştı. 26 yaşındaki Hırvat oyuncu, sezon bitince geri dönecek. Benkovic'in ülkesinden de bazı takımlarla görüşme halinde olduğu öğrenildi.

İLK GOLÜN SAHİBİ VEFAT ETTİ

TRABZONSPOR, takımın ilk resmi golünü atan eski futbolcu Osman Türk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu. Türk, 1966 yılında Kırmızı-Beyaz Trabzonspor'da ve 2 Ağustos 1967'de kurulan Fırtına'da 6 sezon forma giymişti