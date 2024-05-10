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Avcı tarihe geçecek

Tecrübeli hoca, efsane teknik adam Ahmet Suat Özyazıcı ile birlikte tüm kupaları kazanan ikinci Trabzonsporlu teknik adam olmak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Avcı tarihe geçecek

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fatih Karagümrük'ü eleyen Trabzonspor 16. kez finale yükselirken Abdullah Avcı ise bordomavili ekipteki kariyerinde ilk kez kupada finali gördü. Kariyerindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu ve Süper Kupa'yı (iki kez) Trabzonspor ile kazanan Avcı, daha önce Başakşehir'in başında iki kez yükseldiği Türkiye Kupası Finali'nde 2010-2011'de Beşiktaş'a, 2016-2017 sezonunda ise Konyaspor'a penaltılarla kaybetmişti. Kariyerinde sadece Türkiye Kupası eksik olan Avcı, rahmetli efsane teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı ile birlikte tüm kulvarlarda kupa kazanan Trabzonsporlu teknik adam olarak da tarihe geçmek istiyor.

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