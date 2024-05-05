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Trabzonspor'a Mahmoud Trezeguet'den kötü haber!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'a, Mısırlı yıldız Mahmoud Trezeguet'den kötü haber geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 17:14 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 17:19
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Trabzonspor'a Mahmoud Trezeguet'den kötü haber!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da Mısırlı yıldız Mahmoud Trezeguet ile ilgili olarak şok gelişme yaşandı.

Futbolcunun sağ alt adelesinde yaralanma belirlendiği aktarıldı.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Yılport Samsunspor ile oynadığı karşılaşma sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Mahmoud Trezeguet'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.

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