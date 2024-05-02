Kuzeyin yeni kralı

Trabzonspor'un Southampton'dan 1 yıllığına kiraladığı Onuachu, uzun süren sakatlığının ardından hem performansı hem de attığı gollerle haftaya damga vurdu. Bordo-mavili takımın santrforu, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta attığı 3 gol ve 1 asist ile muhteşem bir dönüş yaptı. Fırtına, 18 maçta forma giyen Onuachu'nun gol attığı 9 maçtan 7'sini (Beşiktaş, Pendik, Fenerbahçe, Konyaspor, Samsun, İstanbul, Gaziantep FK) galibiyetle tamamlarken, Sivas'la berabere kaldı. Hatayspor'a ise ligin ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmada da gol atmasına karşın maç kaybedildi. 2.01'lik boy avantajına sahip olan forvet, gollerinin 7'sini kafa, 5'ini ise ayak ile kaydetti.

BEŞIKTAŞ DERBISINDE SIFTAH YAPTI

Nıjeryalı oyuncu, Trabzonspor formasıyla 18'i Süper Lig (1323), 2'si Türkiye Kupası (101) olmak üzere toplam 1424 dakika süre aldı. Süper Lig'deki 18 maçında 12 gol kaydeden Onuachu 4 de asist üretti. Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynanan Beşiktaş derbisinde ilk kez forma giyinen Onuachu 20'nci haftaya kadar bütün maçlarda takımdaki yerini korudu. 13 Ocak 2024'te başlayan Afrika Kupası nedeniyle ülkesinin milli takımına katılan Nijeryalı, Süper Lig'in ikinci yarısında Antalya, G.Saray, Çaykur Rize, Kasımpaşa ve Hatay maçlarında takımında yer almadı. 26'ncı haftada deplasmanda oynanan Pendikspor maçıyla yeniden takıma katılan Onuachu, bu maçın 88'inci dakikasında oyuna dahil oldu.