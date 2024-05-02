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Çanak teması başladı

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri’nin haberine göre, bordo-mavili yönetim 19 yaşındaki oyuncu için görüşmelere başladı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Çanak teması başladı

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir takım oluşturmak isteyen bordo-mavililerde yönetim ince eleyip sık dokuyor. Takıma önemli isimler katmaya hazırlanan Trabzonspor bir yandan da gelecek vadeden isimler üzerinde duruyor. Bunlardan biri de Standard Liege takımında forma giyen Türk oyuncu Cihan Çanak... Belçikalı gazeteci Tavolieri'nin haberine göre, bordo-mavililer genç oyuncu için transfer görüşmelerine başladı. Türkiye U21 Takımı'nda da forma giyen 19 yaşındaki oyuncu bu sezon Liege A Takımı'nda 28 maçta forma giydi ve iki kez de asist yaptı. Çanak'ın kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi var. Aslen Trabzonlu olan Çanak, bordo-mavili formayı istiyor.

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