Haberler Trabzonspor 60 gol attı, 45 yedi

60 gol attı, 45 yedi

Süper Lig’de bu sezon 34 maçta 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi alan Fırtına, attığı 60 gole karşılık kalesinde ise 45 gol gördü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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60 gol attı, 45 yedi

58 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, sezon sonuna kadar sıralamadaki yerini korumayı hedefliyor.

16 MAÇIN 12'SİNİ KAYBETTİ

Karadenız devi bu sezon geriye düştüğü 16 maçın 12'sini kaybetti. 2 karşılaşmada galibiyet, 2 karşılaşmada ise beraberlikle sahadan ayrıldı. Bordo-mavili takım en son Gaziantep FK sınavında 2-0 geriye düşmüş ama mücadeleyi 4-2 kazanmıştı.

2 YIL SONRA İLK KEZ

Bordo mavililer, Gaziantep FK galibiyetiyle Mayıs 2022'den bu yana ilk kez ilk yarısını iki farkla geride kapattığı bir Süper Lig maçından galibiyetle ayrılmış oldu. 2022'nin 27'nci haftasında Trabzonspor, 2 farklı geriye düştüğü Kayserispor maçında ikinci yarı bulduğu gollerle galibiyete uzanmıştı.

BU SEZON İKİNCİ KEZ

Bordo-mavililer, 2-0 geriye düşüp 4-2 kazandığı Gaziantep FK maçı öncesi bu sezon ilk golü yediği 13 karşılaşmanın 10'unda sahadan puansız ayrılmıştı. Sadece Karagümrük'ü (5-1) yenen, Başakşehir ile 1-1 ve Sivas ile de 3-3 berabere kalan Fırtına'da Abdullah Avcı da bu durumu "Geriye düştüğümüz yerlerde oyun disiplininden kopuyoruz" sözleriyle açıklamıştı.

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