Haberler Trabzonspor Messi'den daha iyiydim

Messi'den daha iyiydim

Bardhi: Ondan daha iyi olduğum zamanlar da oldu (gülüyor). Çünkü ben 25 faul atışında 7, o ise 52 faul atışında 8 gol atmıştı. Biraz da gerçeğin olduğu bir şaka.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Messi'den daha iyiydim

Bardhi, Trabzonspor dergisine verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İspanya'da oynadığı dönemde Messi'den sonra en fazla frikik golü atan oyuncu olduğu hatırlatılan 28 yaşındaki Kuzey Makedon orta saha, "Ondan daha iyi olduğum zamanlar da oldu (gülüyor). Çünkü ben 25 faul atışında 7 gol attım, o ise 52 faul atışında 8 gol atmıştı. Yüzdeye bakınca ben daha iyiydim. Biraz da gerçeğin olduğu bir şaka diyelim (gülüyor). Bu türden karşılaştırmaları yaptıklarında kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan birisi ile bir karşılaştırmaya sokulmak bile tabii ki iyi hissettiriyor. Kendimi çok iyi ve gururlu hissediyorum" dedi.

Çocukken Manchester United'ı çok sevdiğini belirten Bardhi, "Beğendiğim Cristiano Ronaldo'ydu. Real Madrid'e gittiğinde ise artık onu sevmemeye başlamıştım. Sonrasında ise Messi. Ben futbolu çok seviyorum, izlemeyi de çok seviyorum" dedi.

BANA 'KESKİN NİŞANCI' DİYORLAR

Bardhi, bir lakabı olup olmadığı sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Fiziki benzerlikten kaynaklanan takma ismim yok ama bana 'Keskin Nişancı' diyenler çok oluyor. Özellikle duran top kullanırken yaptığım vuruşlarım ve isabet yüzdem nedeniyle bana bu şekilde sesleniyorlardı hep."

TECRÜBELİ BİR OYUNCUYUM

Bardhi, kendisini artık tecrübeli oyuncu olarak gördüğünü de vurgulayarak, "Artık 29 yaşında olduğum için daha tecrübeliyim, orta sahada o sakinliği gösterebiliyorum, final pasını verebiliyorum, bire bir pozisyonlara girebiliyorum, iyi şut atabiliyorum, özellikle de duran toplarda. Kendimden bahsetmeyi, iyi yönlerimden bahsetmeyi gerçekten hiç sevmiyorum" ifadelerini kullandı.

AYRILMAYI ÇOK DÜŞÜNDÜM

Geçtiğimiz sezonun kendisi adına çok zorlu geçtiğini belirten Bardhi, "Sanki üzerimde bir ağırlık varmış ve bu ağırlığı kaldıramıyormuş gibiydim. Bu yükten kurtulmanın tek yolu da buradan ayrılmakmış gibi gözüküyordu. Ama o günlerin sonrasında bir sabah uyanıp dedim ki; 'Böyle ayrılamam. Bu şekilde gitmek istemiyorum. Ben bir şey başarmak ve burada kalmak zorundayım.' Ve bunun üstesinden gelmeyi başardım. Ben o kadar kolay pes etmem" ifadelerini kullandı.

G.Saray'dan yeni sezonun ilk transferi! Beşiktaş'ın eski golcüsü geliyor
Derbi öncesi flaş gerçek! Kadro değerleri...
DİĞER
Yıldız Tilbe’den şaşırtan poz! Yıldız Tilbe’yi hiç böyle görmediniz!
Yargıdaki kirli ellere Danıştay darbesi! FETÖ'cü hakimlerin göreve iadesinin bozulması talep edildi! İhraçları gündemde
Toroğlu'dan Muslera'ya övgü! "Heykelinin dikilmesi lazım"
Arda attı R. Madrid kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan Nicolaisen atağı
Fırtına o isimle prensipte anlaştı!
İstanbul namaz vakitleri (27 Nisan Cumartesi)
Canlı döviz ve altın kuru takibi!
Bugün sınav mı var?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Seride eşitlik Seride eşitlik 01:13
Arda Güler attı Real kazandı 1-0 Arda Güler attı Real kazandı 1-0 01:12
Arda Real'den gidiyor mu? Ancelotti açıkladı! Arda Real'den gidiyor mu? Ancelotti açıkladı! 00:52
Arda attı R. Madrid kazandı! Arda attı R. Madrid kazandı! 00:52
Buruk'tan şampiyonluk sözleri! Buruk'tan şampiyonluk sözleri! 00:52
Toroğlu'dan Muslera'ya övgü! "Heykelinin dikilmesi lazım" Toroğlu'dan Muslera'ya övgü! "Heykelinin dikilmesi lazım" 00:52
Daha Eski
Arda Güler ağları havalandırdı! İşte o gol Arda Güler ağları havalandırdı! İşte o gol 00:52
G.Saray Adana'da kazandı! G.Saray Adana'da kazandı! 00:52
Aslan farkı açtı! İşte güncel puan durumu Aslan farkı açtı! İşte güncel puan durumu 00:52
Beşiktaş açıkladı! 4 isim derbide yok Beşiktaş açıkladı! 4 isim derbide yok 00:52
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! 00:52
Milan F.Bahçe'nin yıldızına talip oldu! Milan F.Bahçe'nin yıldızına talip oldu! 00:52