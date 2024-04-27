Messi'den daha iyiydim

Bardhi, Trabzonspor dergisine verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İspanya'da oynadığı dönemde Messi'den sonra en fazla frikik golü atan oyuncu olduğu hatırlatılan 28 yaşındaki Kuzey Makedon orta saha, "Ondan daha iyi olduğum zamanlar da oldu (gülüyor). Çünkü ben 25 faul atışında 7 gol attım, o ise 52 faul atışında 8 gol atmıştı. Yüzdeye bakınca ben daha iyiydim. Biraz da gerçeğin olduğu bir şaka diyelim (gülüyor). Bu türden karşılaştırmaları yaptıklarında kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan birisi ile bir karşılaştırmaya sokulmak bile tabii ki iyi hissettiriyor. Kendimi çok iyi ve gururlu hissediyorum" dedi.

Çocukken Manchester United'ı çok sevdiğini belirten Bardhi, "Beğendiğim Cristiano Ronaldo'ydu. Real Madrid'e gittiğinde ise artık onu sevmemeye başlamıştım. Sonrasında ise Messi. Ben futbolu çok seviyorum, izlemeyi de çok seviyorum" dedi.

BANA 'KESKİN NİŞANCI' DİYORLAR

Bardhi, bir lakabı olup olmadığı sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Fiziki benzerlikten kaynaklanan takma ismim yok ama bana 'Keskin Nişancı' diyenler çok oluyor. Özellikle duran top kullanırken yaptığım vuruşlarım ve isabet yüzdem nedeniyle bana bu şekilde sesleniyorlardı hep."

TECRÜBELİ BİR OYUNCUYUM

Bardhi, kendisini artık tecrübeli oyuncu olarak gördüğünü de vurgulayarak, "Artık 29 yaşında olduğum için daha tecrübeliyim, orta sahada o sakinliği gösterebiliyorum, final pasını verebiliyorum, bire bir pozisyonlara girebiliyorum, iyi şut atabiliyorum, özellikle de duran toplarda. Kendimden bahsetmeyi, iyi yönlerimden bahsetmeyi gerçekten hiç sevmiyorum" ifadelerini kullandı.

AYRILMAYI ÇOK DÜŞÜNDÜM

Geçtiğimiz sezonun kendisi adına çok zorlu geçtiğini belirten Bardhi, "Sanki üzerimde bir ağırlık varmış ve bu ağırlığı kaldıramıyormuş gibiydim. Bu yükten kurtulmanın tek yolu da buradan ayrılmakmış gibi gözüküyordu. Ama o günlerin sonrasında bir sabah uyanıp dedim ki; 'Böyle ayrılamam. Bu şekilde gitmek istemiyorum. Ben bir şey başarmak ve burada kalmak zorundayım.' Ve bunun üstesinden gelmeyi başardım. Ben o kadar kolay pes etmem" ifadelerini kullandı.