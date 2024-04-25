"Kupayı istiyoruz"

Başkan Ertuğrul Doğan, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ne ziyarette bulundu. Doğan yeniden Başkanlığına seçilen Selçuk Kılıç ve yönetim kuruluna başarı dileklerini iletti. Trabzonspor'un çok önemli bir değerini, Onursal Başkanını kaybettiğini belirten Doğan, "Bu yüzden çok üzüntülüyüz. Başkanımızı rahmetle anıyorum" dedi. Doğan, Ziraat Türkiye Kupası için, "Taraftarlarımıza bir kupa kazandırmak istiyoruz" dedi. Kılıç, ziyaretten dolayı Başkan Ertuğrul Doğan'a teşekkür etti.

DOĞAN'DAN GENÇ'E ZİYARET

Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve beraberindeki heyet, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti. Genç, ziyaret sonrası "Trabzonspor Kulübü Başkanımız Ertuğrul Doğan'ı ve kıymetli yönetim kurulu üyelerini belediyemizde misafir ettik... Trabzonspor'a gönülden başarılar diliyorum" diye konuştu.

TEK TEK TOKALAŞTI

Başkan Ertuğrul Doğan dün maç öncesi takım otobüsünü stadyumda karşıladı. Başkan Doğan, kafilede bulunan futbolcu ve teknik heyet ile tek tek tokalaşarak başarı dileğinde bulundu.

ŞAMPİYONA PLAKET VERDİ

Bordo mavililerin Başkanı Ertuğrul Doğan, Türk Telekom eSüper Lig ve Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Espor Takımı'na plaket verdi. Plaket törenine Espor Takımı kaptanı Mert Altıntop, ikinci oyuncu Arda Elbir ve Espor Menajer İbrahim Bahar katıldı. Başkan Doğan takıma teşekkür etti.