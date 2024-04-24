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Kupada Trabzonspor zamanı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Karagümrük saat 20.30’da Papara Park’ta karşılaşacak. Fırtına, kazanarak final yolunda avantaj elde etmeyi hedefliyor. İşte Trabzonspor ve Karagümrük'ün muhtemel 11'leri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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Kupada Trabzonspor zamanı

Süper Lig'de Kayserispor'u yenerek üçüncülük koltuğunu sağlama alan Trabzonspor, bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alıyor. Bordo-mavililer, yarı final ilk maçında bugün Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Süleyman Özay yapacak. Fırtına'nın rövanş öncesi avantaj elde etmek istediği karşılaşma A Spor'dan ekrana gelecek.

BAŞAKŞEHİR'İ ELEDİ

Bordo-mavili ekip, kupada bu sezon beşinci maçına çıkacak. Organizasyona 4. turdan başlayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, ilk olarak Çorum FK'yı 3-1'le geçti. Trabzonspor, 5. turda ise Manisa FK'yı yine aynı skorla eledi. Son 16 turunda Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, çeyrek finalde de evinde Başakşehir'i 1-0 yenerek yarı finalde Fatih Karagümrük ile rakip oldu. Fırtına bugün de yoluna kazanarak devam etmek istiyor.

TRABZONSPOR - KARAGÜMRÜK MUHTEMEL 11'LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Visca, Pepe, Enis

Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Koray, Ceccherini, Levent, Rohden, Bertolacci, Can, Mendes, Eysseric, Güven

HEDEF 10. ZAFER

Trabzonspor, Ziraat Türki- Başakşehir'i eledi ye Kupası'nda daha önce 9 kez mutlu sona ulaştı. Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası'nı ilk olarak 1976-1977 sezonunda kazandı. Bordo-mavililer, 1977-78, 1983- 84, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10 ve son olarak 2019-20 sezonunda kupa sevinci yaşadı. Fırtına bugün kupadaki 4 yıllık özlemi sonlandırmak için dev bir adım atmayı planlıyor.

19 YIL SONRA İLK

KARADENİZ ekibi ile Karagümrük Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. kez birbirine rakip olacak. 21 Aralık 2005'te karşılaşan iki takım, tam 19 yıl sonra kupada sahaya çıkacak. 2005'te Vefa Stadı'ndaki mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazanmıştı. Bordomavili ekibin golleri Mehmet Yılmaz ve Fatih Tekke'den gelirken; Karagümrük'ün tek sayısını Haydar Özdemir kaydetmişti

YENİLGİSİ YOK

Fırtına ile Fatih Karagümrük'ün rekabetine göz atıldığında bordo-mavili takımın üstünlüğü dikkat çekiyor. Trabzonspor, Karagümrük'ü ağırladığı 6 mücadelenin 5'ini kazandı, 1'inde ise berabere kaldı. İki takım toplam 13 kez karşı karşıya gelirken; bordomavililer 9 galibiyetle büyük üstünlük kurdu. 3 beraberlik yaşayan Fırtına, Karagümrük'e sadece 1 kez mağlup oldu.

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde konuk edeceği Fatih Karagümrük karşısına yüksek motivasyon ile çıkmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı bu maç öncesi oyuncularına bir konuşma yaparak, "Sezonu kupa ile tamamlamaya sadece 3 adım uzaktayız. Ve bu sadece bizim mücadelemiz ile alakalı. Biz kazanırsak, iyi oynarsak o kupa bizim" ifadelerini kullandı. Karagümrük karşısında sakatlığı bulunan Hüseyin Türkmen'in yanı sıra sakatlıkları nedeniyle oynayıp oynayamayacakları maç günü belli olacak olan Trezeguet ve Fountas'ı da kullanmama ihtimali olan tecrübeli teknik adam, hücum oyuncularının artan form grafiğine çok güveniyor.

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