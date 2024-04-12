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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Uğurcan Çakır'a Celtic kancası! O rakam gözden çıkarıldı

The Celtic Way: 36 yaşındaki Hart ile vedalaşacak olan İskoç ekibinin teknik direktörü Brendan Rodgers, Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır’ı istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 06:50
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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Uğurcan Çakır'a Celtic kancası! O rakam gözden çıkarıldı

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, İskoç ekibi Celtic'in transfer radarına girdi. The Celtic Way sitesi, 36 yaşındaki Hart ile vedalaşacak olan İskoç ekibinin teknik direktörü Brendan Rodgers'ın Çakır'ı istediğini haberleştirdi. Site, Celtic'in 28 yaşındaki kaleci için 7.5 milyon sterlini (yaklaşık 8.75 milyon euro) gözden çıkardığını da iddia etti. Güncel piyasa değeri 8.5 milyon euro olan 1.91 boyundaki eldiven için Karadeniz devinin beklentileri çok daha yüksek.

Bordo mavili takım ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek Uğurcan bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkarken 40 gol yedi, 10 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.

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