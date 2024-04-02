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'Ahlaksızlığın zirvesi'

Trabzonspor: TFF tarafından PFDK’ye yapılan sevkler; korkunun, baskı altında ezilmenin, utanma duygusunun ortadan kalktığının ispatı, ahlaksızlığın da zirvesidir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 06:50
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'Ahlaksızlığın zirvesi'

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylar sonrası dün Fenerbahçeli futbolcular Osayi-Samuel, Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ile Trabzonspor antrenörü Egemen Korkmaz, PFDK'ya sevk edildi. Trabzonspor, sevklerin ardından çok sert bir açıklama ile tepki gösterdi:

TFF tarafından PFDK'ye yapılan sevkler; korkunun, baskı altında ezilmelerin, utanma duygusunun ortadan kalktığının ispatı, ahlaksızlığın da zirvesidir.

Osayi Samuel ve Oosterwolde'nin milyonlarca insanın gözü önünde taraftarlarımıza yönelik 'saldırısını' sanki hiç yaşanmamış gibi görmezden gelen TFF; söz konusu oyuncuları bu eylemden değil de 'kavgaya karışmak' suçundan PFDK'ya sevk ederek daha az ceza almalarını sağlamıştır.

TFF başka bir kanunsuzluğun altına da imza atarak taraftarımıza tekme atan Mert Müldür ve Batshuayi'yi sevk etmeye gerek olmadığına karar verip, profesyonel bir oyuncunun saha içinde şiddete başvurmasını, Türkiye'de meşru kılmış ve hatta özendirmiştir.

Türk futbolunun yeniden hak ettiği saygınlığa, adil ve dürüst rekabet ortamına geri dönmeye, dünya nezdinde kaybettiği itibarını geri kazanmaya acilen ihtiyacı vardır.

Kulübümüz bu korkak, iradesiz ve aldığı kararlarla Türk futbolunun geleceğini dönüşü olmayan bir noktaya taşımakta olan taraflı yapının devam etmesine razı değildir. Başta Mehmet Büyükekşi olmak üzere kanun ve kural tanımayan bu yapının bugünden tezi yok görevi bırakmasını talep ediyoruz.

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