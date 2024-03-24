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Sahada kalalım

Fenerbahçe derbisi sonrası çok yoğun bir haftayı geride bırakan Fırtına’da Abdullah Avcı, oyuncularını Türkiye Kupası çeyrek finali ve Süper Lig üçüncülüğüne motive edecek

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 06:50
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Sahada kalalım

Bu sezon hedefini lig üçüncülüğü ve Ziraat Türkiye Kupası olarak belirleyen ve iki hedefine de emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisi sonrası 5 gün izin verdiği oyuncularıyla bugün buluşacak. Dev maçın sonunda yaşanan olaylardan dolayı büyük üzüntü duyan deneyimli teknik adam talebelerini bu gündemin dışında tutmayı hedefliyor. Avcı, hem milli ara hem de yerel seçimler nedeniyle oluşan boşlukta öncelikli hedefleri üzerinde yoğunlaşacak, takımı terapiye alacak

BİZ GEREKENİ SÖYLÜYORUZ

Milli arada oyunculara 5 gün izin veren teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşen Başkan Doğan'ın, "Türkiye Kupası ve lig üçüncülüğü hedefimiz var. Siz sadece sahaya odaklanın, işinize bakın. Takım, bu gündemin dışında kalsın. Gerekenleri zaten biz söylüyoruz" dediği öğrenildi

PUAN FARKINI AÇAMADI

İzin dönüşü oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirecek Avcı, Fenerbahçe maçı ve sonrasında yaşananların yanı sıra lig üçüncülüğü ve Türkiye Kupası üzerinde analizler yapacak. Yakın takipçisi Beşiktaş'ın son üç maçını kaybetmesine rağmen aradaki puan farkını istediği kadar açamayan bordo- mavililerde Avcı'nın artık dikkatli olmaları konusunda futbolcularını da uyarması bekleniyor. Bu arada 60 yaşındaki teknik adam, nisanın ilk haftasında karşılaşacakları Konyaspor'u mercek altına almış durumda.

AVCI LİSTE SUNACAK

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sezonun son bölümü de yaklaşırken yönetim kuruluna takımda kalmasını ve gitmesine onay vereceği isimler konusunda da bilgi vereceği öğrenildi. Avcı ile Başkan Doğan'ın görüşmesinde gelecek sezon uygulanacak 12 yabancı kuralı için de yapılması gerekenler masaya.

LAHTIMI İÇİN FLAŞ KARAR

Satın alma opsiyonlu olarak Fas ekibi Casablanca'ya kiralanan Lahtimi için flaş karar alındı. Maçların yüzde 75'inde oynaması halinde satın alma opsiyonunun devreye gireceği Lahtimi, bu sezon 31 maçta forma giymiş ve sözleşmesindeki maddenin devreye girmesine az kalmıştı. Ancak Koora haber sitesi, 'Casablanca Lahtimi için karar vermedi' dedi. Mevcut yönetimin geçici olması bu duruma sebep olarak gösteriliyor. 22 yaşındaki sağ kanat maçlarda artık oynatılmıyor.

1 SENEDE 3 TEKNİK ADAM

Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Trabzonspor istikrar arıyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ın 1 yıllık görev süresinde 3 teknik adamla çalışan bordomavililer inişli-çıkışlı bir grafik sergiliyor. Orhan Ak ve Bjelica ile beklediği çıkışı bulamayan Doğan, Avcı'yı göreve getirdi.

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