Enis Bardhi alkışlandı

Trabzonspor formasıyla toplamda 31 resmi maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, bu süreçte 5 gol atıp 5 asist yaparak takımına önemli katkılarda bulundu. Hem kulübüne hem milli takımına katkı veriyor.

İSTİKRARLI BİR TABLO ARANIYOR

Şampıyonluk sezonunun ardından beklediği sportif başarıyı yakalayamayan Trabzonspor, mali olarak da ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Zor süreçte görev alan başkan Ertuğrul Doğan, 363 günlük görev süresinde arzu edilen istikrarlı saha sonuçlarını alamadı.

ORTALAMASI 1.68 PUAN

Fırtına, Abdullah Avcı'nın ikinci kez göreve geldiği dönemde bugüne kadar 22 maç oynadı. 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Deneyimli hoca 1.68 puan ortalaması yakalayarak bordo- mavili takımdaki en durağan dönemini yaşadı.

KADRO SÜREKLİ DEĞİŞTİRİLDİ

Sezon başından bugüne kadar 17 oyuncu transfer eden Karadeniz devi, 16 oyuncuyla da yol ayrımı yaşadı. Bordo-mavililer; Onuachu (kiralık), Pepe (kiralık), Berat Özdemir (kiralık), Benkovic (kiralık) ve Mehmet Can Aydın (kiralık), Mendy, Fernandez, Orsic, Fountas, Tekliç, Baniya, Kourbelis, Bakıc, Göktan Gürpüz, Umut Güneş, Onuralp Çevikkan ve son olarak Meunier'i aldı.

SON 1 YILLIK LİG TABLOSU

Bordo-mavililer son bir yılda ligde arzuladığı saha sonuçlarını elde edemedi. İnişli-çıkışlı bir grafik ortaya koyan Trabzonspor, ligde son 1 yılda 41 maç oynadı. Söz konusu maçlarda 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 17 mağlubiyet elde etti. Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda 62 puan toplarken, 61 puan kaybetti.