Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ: İskoçlar Barisic'i doğruladı! 'Trabzonspor ile görüşüyor'

TRANSFER HABERİ: İskoçlar Barisic'i doğruladı! 'Trabzonspor ile görüşüyor'

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Borna Barisic ile görüşmesini İskoçlar da doğruladı. Ancak 31 yaşındaki sol bekin aynı anda İtalya’dan bir takımla da masaya oturduğu belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ: İskoçlar Barisic'i doğruladı! 'Trabzonspor ile görüşüyor'

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Trabzonspor, transfer harekatına erkenden başladı. Şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmayı planlayan ve en az 5-6 banko futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen yönetimin, Glasgow Rangers'in sol beki Borna Barisic ile görüşme yaptığını dün duyurmuştuk. Bu konuda yeni gelişmeler yaşanıyor. İskoç basını, Fırtına'nın Barisic ile masaya oturduğunu doğruladı. Hırvat savunmacının "Trabzonspor ile görüşmeler doğru ancak İtalya'dan da bir kulüple de konuşuyoruz" ifadelerine yer verildi. Trabzonspor, 31 yaşındaki futbolcuyu 2 sene önce de transfer etmek istemiş ancak yapılan görüşmelerden sonuç alınamamıştı.

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