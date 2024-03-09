Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan kadro tercihi açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

İyi bir futbol akşamı olsun. Zeminimiz, Türkiye'nin en iyi zeminlerinden birisi. Düzgün bir zeminde oynayacağımızı düşünüyoruz. Kadro tercihi; rakibe göre, oyuna göre ve çözüm noktalarına göre değişebiliyor. Enis'e çok yük bindi. Pepe de hazır durumdaydı. Daha önceden bu mevkide oynamıştı. Bugünkü tercihimiz bu yüzden.

Alanya'da iyi oynarken kaybettik. Çıkışımızı tekrardan devam ettirmek istiyoruz. Kupa ve lig hedeflerinin ortasındayız. Bunlara sağlıklı bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Analizlerini yaptık, sonuna kadar burada vazgeçmeyen bir Trabzonspor, kazanarak devam etmek istiyoruz.

Genelinde bu konular hakkında pek konuşmayan, sahanın içinde kalan bir teknik direktörüm. Bunun için teşekkür ederim. Biliyorsunuz, futbol ortamında veya genel ortamda olumsuz konuşmaların çok fazla olduğu bir durumu yaşıyoruz. Fair-play, kupa kadar önemli bir şey. Buna layık gördükleri için tekrar teşekkür ediyorum.