Trabzon’da oynamak harikaydı

2011-14 arasında Trabzonspor forması giyen Adrian Mierzejewski, Trabzon günlerini anlattı. "İlk fırsatta kızımın doğduğu şehir olan Trabzon'a geleceğim" diyen Adrian, bordo mavili takımda gösterdiği performansı değerlendirdi, "Daha iyi olabilirdi. Ama Trabzonspor için oynamak harikaydı" dedi.

EN ZORU TÜRKİYE LİGİ'YDİ

Adrian, oynadığı ligler arasında en zorlu ligin Türkiye olduğunu da vurgulayarak, "Trabzonspor benim için ilk adım gibi bir şey oldu. Oradan ayrıldıktan sonra çok yer değiştirdim, Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Avustralya'ya ve Çin'e gittim. Elbette ki oynadığım en zorlu lig Türkiye Ligi'ydi" diye konuştu.