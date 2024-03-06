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Deplasman kabusu

Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor'a 3-1 yenilen Trabzonspor'un, Abdullah Avcı ile deplasmandaki başarılı grafiği tersine döndü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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Deplasman kabusu

Ligin 9. haftasında yine Alanyaspor maçıyla yeniden görev verilen Avcı yönetiminde bordo-mavililer, ilk 6 dış saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ile 14 puan toplayarak 2.33 puan ortalaması elde etti. Ama bordo-mavili takım son 5 deplasmanda ise birer galibiyet, beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 4 puan olarak 0.8 gibi düşük ortalama yakalayabildi.

TRABZONSPORLULUK BİZE HİÇ YAKIŞMADI DURUŞU: TEKKE

ALANYASPOR'un hocası Fatih Tekke ve teknik ekibinin Trabzonspor galibiyeti sonrası soyunma odasındaki zafer pozunda yer almaması dikkat çekti. Tekke'nin ayrıca müsabaka sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamanın bir bölümünde, "Trabzonspor'umuza başarılar diliyorum" ifadelerini kullanması da gözden kaçmadı. Bordo mavililer, sosyal medyadan Tekke için birçok mesaj attı.

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