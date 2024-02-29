Zeki Uzundurukan Trabzonspor - Başakşehir maçını değerlendirdi

Berat'ı bu maçta izlerken, Hüseyin Cimşir performansı geldi aklıma. Berat, savunmanın önünde tam bir dalga kıran gibiydi. Mendy, 40 yıllık stoper gibi olağanüstü mücadele ediyor. Umut Güneş yükselen formu ile orta sahaya büyük direnç kazandırdı. Bardhi de iyi niyeti ile mücadele ediyor.

Afrika Kupası'ndan dönen Onuachu ve Nicolas Pepe'nin performansları yeterli düzeyde değil. Pepe girdikten sonra iki önemli pozisyon yakaladı ama güçsüzlüğü nedeniyle değerlendiremedi. Neredeyse lig bitecek ama Pepe hâlâ hazır değil. Çok çalışması lazım.