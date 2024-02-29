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Zeki Uzundurukan Trabzonspor - Başakşehir maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarı Zeki Uzundurukan da mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 07:28
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Zeki Uzundurukan Trabzonspor - Başakşehir maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - SİHİRLİ DEĞNEK!

Trabzonspor etkili bir futbolla Başakşehir'i eleyerek yarı finale adını yazdırdı. Bordo-mavilileri, bu sezon iki bölüm halinde değerlendirmek lazım. Thomas Meunier'den önce; Meunier'den sonra diye…

Zeki Uzundurukan Trabzonspor - Başakşehir maçını değerlendirdi

'Tek bir transfer, bir takımın çehresini olumlu yönde bu kadar mı değiştirir?' sorusuna en güzel cevap Meunier… Sanki bir sihirli değnek gibi…

Zeki Uzundurukan Trabzonspor - Başakşehir maçını değerlendirdi

O geldikten sonra Trabzonspor'un her hattına can geldi. Savunma toparlandı, gol yememeye başladı. Eren Elmalı, üzüm üzüme baka baka kararır misali, 'Meunier ileri çıkıyorsa ben de çıkarım, o orta yapıyorsa ben de yaparım' demeye başladı adeta.

Zeki Uzundurukan Trabzonspor - Başakşehir maçını değerlendirdi

Uğurcan Çakır'dan en uçtaki Onuachu'ya-Enis Destan'a kadar herkese bir güven geldi. Vişça eski Vişça gibi oynuyor. Maç kazandırıyor. Kaç maçtır Abdullah Avcı'nın yüzü gülüyor. Takımın kötü futboluna küsüp, sırtını dönen taraftarlar yeniden stada koşmaya başladı.

Zeki Uzundurukan Trabzonspor - Başakşehir maçını değerlendirdi

Trabzonspor, Başakşehir maçına öyle bir ön alan baskısı ile başladı ki, ilk 7 dakikada notlarıma 4 gol pozisyonu yazdım. İlk 45'te Trabzonspor rakip kaleye tam 15 şut atarken, Başakşehir sadece 1 kez Uğurcan'ın koruduğu kaleyi yokladı.

Zeki Uzundurukan Trabzonspor - Başakşehir maçını değerlendirdi

Bordo-mavililerin son haftalardaki formda ismi Trezeguet, ilk yarıda karşı karşıya pozisyonda topla ıska geçmesine rağmen, Başakşehir savunmasını çok zorladı. Bütün hücum aksiyonlarının içinde oldu.

Zeki Uzundurukan Trabzonspor - Başakşehir maçını değerlendirdi

Berat'ı bu maçta izlerken, Hüseyin Cimşir performansı geldi aklıma. Berat, savunmanın önünde tam bir dalga kıran gibiydi. Mendy, 40 yıllık stoper gibi olağanüstü mücadele ediyor. Umut Güneş yükselen formu ile orta sahaya büyük direnç kazandırdı. Bardhi de iyi niyeti ile mücadele ediyor.

Zeki Uzundurukan Trabzonspor - Başakşehir maçını değerlendirdi

Afrika Kupası'ndan dönen Onuachu ve Nicolas Pepe'nin performansları yeterli düzeyde değil. Pepe girdikten sonra iki önemli pozisyon yakaladı ama güçsüzlüğü nedeniyle değerlendiremedi. Neredeyse lig bitecek ama Pepe hâlâ hazır değil. Çok çalışması lazım.

Zeki Uzundurukan Trabzonspor - Başakşehir maçını değerlendirdi

Onuachu güçlü ama ağır bir oyuncu. Dün ilk yarıda ceza sahasında Lima'nın tekmesi göğsüne geldi. Hakem Kadir Sağlam ve VAR'daki Alper Ulusoy, buz gibi penaltıyı vermedi. Aynı şekilde ilk yarıda Denswil'in dirseği Emirhan'a geldi. Bu pozisyon da penaltıydı. Hakem, bu penaltıyı da vermedi.

Zeki Uzundurukan Trabzonspor - Başakşehir maçını değerlendirdi

Başakşehir kalesindeki Deniz Dilmen, süper kurtarışları ile farkı önledi. Daha 18 yaşında Deniz ve boyu 2 metre. Büyük kaleci olacak. 5 maçtır kazanan, 4 maçtır gol yemeyen Trabzonspor, yarı finaldeki rakibini beklemeye başladı.

Zeki Uzundurukan Trabzonspor - Başakşehir maçını değerlendirdi

Bir sözüm de Trabzonspor taraftarına; Abdullah Avcı'ya, bu takıma ve Ertuğrul Doğan yönetimine sonuna kadar sahip çıkın, destekleyin ve arkasında durun! Gelecek sezonun 'şampiyonluk sezonu' olması için 12 Adam, yine dünyanın en büyük şehir takımının taraftarı olduğunu göstermeli…

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