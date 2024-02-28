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Trabzonspor'dan sert açıklama: Malum kulüplerin maçında...

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından flaş bir açıklama yayımladı. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 22:52 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 23:00
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Trabzonspor'dan sert açıklama: Malum kulüplerin maçında...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçın ardından bordo-mavililerden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Trabzonspor olarak gerek kazandığımız gerekse de puan kaybettiğimiz maçlarda net bir şekilde hakemlerle ilgili görüşlerimizi kamuoyuyla paylaştık.

Malum kulüplerin maçlarında VAR odasındaki ekrana adeta büyüteçle bakan, birtakım çevrelere yaranabilmek için 'kılı kırk yarıp' adeta kendi gerekçelerini yaratan hakemler; konu Trabzonspor ve Anadolu takımları olunca göremiyor, duyamıyor, bilemiyor.

Trabzonspor; dün olduğu gibi bugün de haksızlığın karşısında dik duracak, haklının hakkını sonuna kadar savunmaya devam edecek.

Maçlar kazanılır, kaybedilir. Kupalar kazanılır, şampiyonluklar kaçırılır… Ancak kulüplerin emeğini, milyonlarca taraftarın sevdasını, milyarlarca liralık bir marka değerini böylesine kötü yönetirseniz Trabzonspor bu gece olduğu gibi yine ayakta kalır ama Türk futbolu erir, yok olur.

Dünyanın en büyük şehir takımının şanlı taraftarları…

Sadece sahadaki değil saha dışındaki rakiplerimizle de mücadele edebilmemiz için sizin desteğiniz sahip olduğumuz en büyük güç.

Bugün stada gelen-gelemeyen tüm Bordo-Mavi yüreklere en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

#HedefKupaYolumuzAvrupa

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