Haberler Trabzonspor 8. defa kapattı

8. defa kapattı

Pendik’e geçit vermeyen Trabzonspor bu yıl 8. kez gol yemedi. Defans hattı oturdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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8. defa kapattı

Süper Lig'de art arda ikinci galibiyetini alan Trabzonspor, kalesini de kapatmayı başarıyor. Geçen hafta Hatayspor karşısında 2-0 galip gelen Fırtına, dün de 2-0 kazanarak rakiplerine bir kez daha geçit vermedi. Daha önce son olarak 6 Ocak'ta oynanan ve 1-0 kazanılan Ankaragücü mücadelesinde kalesini kapatan Fırtına, 6 maç sonra Hatayspor'a geçit vermemişti. Bordo-mavili ekibin başarılı eldiveni Uğurcan Çakır, bu sezon çıktığı 25. karşılaşmada 8. kez kalesinde gol görmedi

BİR İLKİ BAŞARDILAR

Fırtına bu sezon bir ilki başardı. Bordo mavili takım, Ocak 2023'ten (Abdullah Avcı yönetiminde) bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçını gol yemeden kazandı. Geçen hafta Hatay'ı 2-0 yenen Fırtına dün de Pendik'i yıktı. (2-0)

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