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Trabzonspor'da Abdullah Avcı: Oyunu domine ettik!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 18:59 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 19:02
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı: Oyunu domine ettik!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Pendikspor'un oyunun sonuna kadar direnen bir oyun yapısı olduğunu belirterek, "Zor bir atmosferde önemli bir maç oynadık. Zemin iyi ancak tribünler nedeniyle alan çok dardı. Rakibe ilk yarıda duran toptan 2 pozisyon verdik. 35'inci dakikaya kadar oyuna giremedik. 35'inci dakikadan sonra oyuna doğru bir şekilde girmeye başladık. İkinci yarıda Fernandez'i çıkardık. Formasyonda değişiklik yaptık. Mendy'yi stopere çektik. Thomas ve Bardhi de çok önemli katkı sağladı" diye konuştu.

Avrupa kupaları için üçüncülük veya dördüncülük hedeflerinin olduğunu anlatan Avcı, "Bu maçı kazanmak çok önemliydi. Kadromuz yeni yeni tamamlanıyor. 35'inci dakikada sonra oyunu domine ettik. Zor bir süreçten çıktık. Gelecek sezonun hazırlıklarını yapıyoruz. Taraftarın ne istediğini çok iyi biliyorum. Onları desteği bizi buralarda tutacaktır. Onlara armağan ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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