Abdullah Avcı'dan zemin açıklaması! "Kararı TFF versin"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak.

Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"KASKETİMİ UNUTTUM"

Ahmet Suat Özyazıcı'nın 1. yıldönümü. Trabzonspor'un ve Anadolu devriminin yapılmasının ilk adımlarını atan hocamızı saygıyla anıyorum. Onun anısını yaşatmak adına kasketle gelmek isterdim ama unuttum.

"ONUN KARARINI TFF VERSİN"

Gençlerbirliği maçından bu yana oyun gücümüzün yukarıya çıkması beni mutlu ediyor. Lig üçüncülüğü hedefimiz var. Zemin son derece düzgün ama diğer kriterler düzgün mü değil mi onun kararını TFF versin. Kontrolü elimizde tutmak ve kazanabilmek istiyoruz. Trabzonspor'un istediği oyunu biliyoruz, önümüzdeki seneye de bu şekilde hazırlık yapıyoruz.

Pepe ve Onuachu'nun durumuna maç içinde bakacağım. İhtiyacım olmazsa oyuna almayacağım.