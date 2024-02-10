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Giden çok gelen tek

Kourbelis, Teklic, Bakasetas, Abdülkadir Ömür ve Larsen, Karadeniz devinden ayrılırken, sadece Thomas Meunier alındı. Transferde ‘gelir gelmez forma giymeli’ prensibi uygulandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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Giden çok gelen tek

Fırtına için ara transfer dönemi gidenler için hareketli, gelenler için oldukça sakin geçti. Danimarkalı sağ bek Larsen ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrılırken, Yunan ön libero Dimitrios Kourbelis ve Hırvat kanat Tonio Teklic, Fatih Karagümrük'e kiralandı. 10 numara Abdülkadir Ömür, Hull City kulübüne 2 milyon 600 bin euro'ya transfer oldu. Yine orta saha Anastasios Bakasetas da 1 milyon euro'ya Panathinaikos'a gitti. Bu süre içerisinde bordo-mavili takımdan 5 futbolcu ayrılırken, takıma sadece Belçikalı sağ bek Thomas Meunier katıldı.

EN ÖNEMLI KRITER: KALİTE

Karadeniz devi özellikle orta saha bölgesine takviye yapmak için girişimler yapsa da bunu gerçekleştiremedi. Ancak Alman devi Borussia Dortmund'dan alınan Thomas Meunier, kupada G.Birliği karşısında forma giydi ve mest etti. Attığı uzun ve isabetli paslar, boş alan oluşturması, hücuma verdiği destek ve oyun görüşüyle kalitesini gösteren 32 yaşındaki savunmacı, kalitesini gösterdi. Başkan Ertuğrul Doğan, "Aldığımız futbolcu gelip hemen formayı giyecek. Ya da transfer yapmayacağız" demişti. Yönetim buna uygun hareket etti.

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