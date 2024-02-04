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Uğurcan Çakır: Çok amatör amatör hatalar yaptık!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor dev maçta Beşiktaş'a 2-0'lık skorla mağlup olurken mücadelenin ardından bordo mavililerin file bekçisi Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 21:19
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Uğurcan Çakır: Çok amatör amatör hatalar yaptık!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor dev maçta Beşiktaş'a 2-0'lık skorla mağlup olurken mücadelenin ardından bordo mavililerin file bekçisi Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

İŞTE UĞURCAN ÇAKIR'IN AÇIKLAMALARI:

3 maçtır kaybediyoruz. Bazı şeyler doğru gitmiyor. Bugün oyunun 90 dakikalık bölümünde oyuna hakimdik. İstediklerimizi uyguluyorduk. Basit amatör hatalar yaptık defansif anlamda. 2 tane gol yedik. Herkesin şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Daha fazla çalışmamız, mücadele etmemiz gerekiyor. Özür diliyoruz. Kafayı kaldırıp, daha çok çalışıp Trabzonspor'u hak ettiği yerlere getireceğiz. Çok üzgünüz. Mağlubiyeti hak etmedik. Çok amatör hatalar yaptık. 2 tane gol yedik. Takım arkadaşlarıma, hocalarıma suç bulmuyorum. Bir şanssızlık var. Bazen ileri zıplamak için 2-3 adım geri gitmek gerekiyor. Önümüze bakmalıyız. Toparlanmalıyız işin açıkçası. Kötü durumdayız. Trabzonspor büyük bir camia. Üzgünüz.

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