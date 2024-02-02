Takımda ayrılık rüzgarı

Devre arasında Larsen, Bakasetas, Teklic ve Abdülkadir Ömür'ün ayrılmasıyla özellikle orta sahada yaşanan eksiklikler handikap oluşturdu. Sezon başında transfer edilen Teklic sezon sonuna kadar Karagümrük'e kiralanırken, sözleşmesi karşılıklı feshedilen Larsen de İsveç ekibi Malmö ile anlaştı. Trabzonspor'un en fazla süre alan oyuncularından Bakasetas da Panathinaikos'a transfer oldu.

3 FUTBOLCU AFRİKA KUPASI'NDA

Pepe, Trezeguet ve Onuachu'nun da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarına katılmaları bordo-mavililerin kadro anlamında büyük sorun yaşamasına neden oldu. Karadeniz devinde bu süreç sonrası defans bölgesi başta olmak üzere orta saha ve kanatlarda da eksiklik yaşamaya başladı.