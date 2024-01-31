TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Folcarelli ve Rafa Mir'in peşinde

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre savunma ve hücum hattına takviye yapmayı planlayan Trabzonspor, Tim Jabol-Folcarelli ve Rafa Mir için çalışmalara başladı.

Bordo-mavili ekip, Sevilla forması giyen Rafa Mir'i kiralamak istiyor. İspanyol futoblcu ile Torino ve Wolfsburg ilgileniyor. Ancak Trabzonspor yönetimi görüşmelerde bir adım daha önde bulunuyor. Diğer yandan Fırtına, Ajaccio forması giyen Tim Jabol-Folcarelli için harekete geçti. Bordo-mavililer oyuncu ve kulübüyle temaslarını sürdürüyor. Yönetim, 24 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Trabzonspor'da scout ekibinin de oyuncuya onay verdiği biliniyor.

24 yaşındaki Tim Jabol-Folcarelli, Fransız ekibi Ajaccio'da forma giyiyor. Merkez orta saha olarak görev yapan genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Folcarelli'nin güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro.

Fırtına'nın gündemine aldığı bir diğer isim Rafa Mir ise kariyerini Sevilla'da sürdürüyor. 1.91 cm boyundaki santrfor, bu sezon çıktığı 22 karşılaşmada 3 gole katkı sağladı. İspanyol golcünün güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...