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Bir gün kafa izni

Karadeniz devinde Kasımpaşa karşılaşması öncesi olağanüstü hal ilan edilmiş durumda.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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Bir gün kafa izni

Karadeniz devinde Kasımpaşa karşılaşması öncesi olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Yoğun program nedeniyle geçen hafta izin yapamayan bordo-mavililerde teknik direktör Avcı'nın önceki gün oyunculara bir gün izin verdiği ve kafa olarak rahatlamalarını sağladığı öğrenildi.

SAVUNMADA YİNE DEĞİŞİM

Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçı öncesi savunmada kimi oynatacağı konusunda kararsız. Benkovic ve Hüseyin'in sakatlıkları Denswil'in de hazır olmaması nedeniyle elinde Baniya ve Fernandez kalan 60 yaşındaki hocanın, Mendy'yi de bu mevkiye çekebileceği kaydedildi. Fransız oyuncu bu sezon bazı maçlarda stoperde görev yapmıştı. Ayrıca Ali Şahin Yılmaz'ın da A takıma alınması bekleniyor.

FIRTINA'DA KALE KAPANMIYOR

Fırtına'da hem takım savunması hem de bireysel savunma kötü bir dönemden geçiyor. Karadeniz devi, Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup ettikten sonra çıktığı 4 lig, 1 kupa karşılaşmasında da kalesinde gol gördü. 5 maçta 9 gol gördüler.

EKSİK SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Afrika Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu bugün yok. Karadeniz ekibinde Orsic, Denswil, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok da kadro dışı.

6 KARŞILAŞMADA 1 KEZ KAYBETTİ

Fırtına, Kasımpaşa ile oynadığı son 6 Süper Lig maçının sadece birini kaybetti. Bordo mavililer bu periyotta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Tek mağlubiyetini, geçtiğimiz sezon 08.04.2023 tarihinde İstanbul'da 2-0'lık sonuçla aldı.

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