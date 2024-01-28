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Ömür'ün rotası Hull

Fırtına’dan ayrılacak olan Abdülkadir Ömür kariyerini Avrupa’da sürdürmek istiyor. Satın alma opsiyonuyla Hull City’ye gidecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 06:50
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Ömür'ün rotası Hull

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür devri sona ermek üzere... Kadro dışı bırakılan başarılı oyuncuya hem Türkiye'den hem yurt dışından birçok teklif var. 24 yaşındaki oyuncu, kariyerine yurt dışında devam etmek istediğini belirterek Türkiye'den gelen önerileri kabul etmedi. Bordomavili futbolcuyu en çok isteyen takımların başında Hull City geliyor. İki kulüp başkanlık düzeyinde transfer görüşmelerini sürdürüyor. Ada temsilcisinin Finansal Fair-Play kriterleri gereği devre arasında bonservis ödeme ihtimali yok. Bu sebeple 'zorunlu satın alma opsiyonuyla' kiralık olarak ayrılması gündemde. Trabzonspor'un bu transferden 4.6 milyon euro'yu cebine koyacağı kaydediliyor. Ayrıca bir sonraki satıştan yüksek oranda pay verilecek.

İNGİLİZLERE GÖRE İŞ BİTTİ

Karadeniz ekibinde kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür'ün Ada'ya transferine kesin gözle bakılıyor. Hull City'yi yakından izleyen gazeteciler "Hafta başında bu iş imza ile sonuçlanır" ifadelerini kullanıyor.

61 GOLE KATKI

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor formasını 211 defa taşıdı. Gole, şehrin plakası kadar katkı yaptı. 25 defa fileleri havalandırdı. 36 asist yaptı. Toplamda 61 gole direkt etkisi oldu. 9 defa sarı kartla cezalandırıldı. Kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi

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