Haberler Trabzonspor Korku salacağız

Korku salacağız

Başkan Ertuğrul Doğan: 90 dakika boyunca heyecan yaşatan, bordo-mavi renkleri gören dostlara güven, rakiplere korku salan bir futbol ekolü oluşturmak için çaba gösteriyoruz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Korku salacağız

Karadeniz devinde başkan Ertuğrul Doğan kulüp dergisinde kaleme aldığı yazıda önemli konulara değindi. Doğan "Hedeflerimiz çok net, bazı şeyleri geliştirmek, taraftarlara 90 dakika boyunca heyecan yaşatan ve bordo mavi renkleri gören dostlara gurur veren, rakiplere korku salan bir futbol ekolü oluşturmak için çabalıyoruz. Trabzonspor'u ait olduğu, hak ettiği yere taşımak ve başarıyı da sürdürülebilir hale getirmenin peşindeyiz" ifadelerini kullandı. Doğan şunları söyledi: "Hem A takım hem de altyapıdaki değişim ve dönüşümü üç aşamalı olarak planladık. Kısa, orta ve uzun vade hedefleri kapsamında A takımımızın bu sezon ligde ve Türkiye Kupası'nda arzulanan başarıyı sağlaması, sezon sonu da gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak şekilde kadronun kurgulanması ve o kadronun sezonlara yayılarak sürdürebilir ve dönüştürülebilir hale getirilmesi var."

BİRLEŞMEYE İHTİYAÇ VAR

"2024 yılında daha fazla kenetlenmeye, hayallerinin peşinden kararlılıkla gitmeye, son şampiyonluktaki gibi her alanda birleşmeye, pes etmemeye, ezcümle o imrenilen Trabzonspor ruhuna ihtiyacımız var"

1 KİŞİ DAHİ ÇOK ÖNEMLİ

"Bu süreçte camiamızın her ferdi yol arkadaşımız olmalı. 1 kişiyi dahi dışarda bırakmadan ilerlemeliyiz. Sportif anlamda şampiyon teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile tekrar buluştuk ve yakın geçmişte yaşadığımız o benzersiz duyguları tekrar yaşayabilmek için elbirliğiyle gerekeni yapacağız"

YAYIN İHALESİ İYİ YÖNETİLMELİ

Futbolumuzda artık deniz bitti. Kulüplerin ekonomisi sürdürülebilir olmaktan çıktı. Ticari gelirler yarı yarıya azaldı, yayın geliri 600 milyon dolardan 90 milyon dolarlara kadar düştü. Avrupa'da en yüksek bütçeye sahip 20 kulübün en önemli gelir kalemini yayın geliri oluştururken, ligimizdeki kulüplerin en düşük gelir kalemi artık yayın geliri oldu. TFF yeni yayın ihalesi sürecini doğru yönetmeli."

DİĞER
Son dakika haberi: Arda Güler 19 dakikada milyonları ayağa kaldırdı! Yıldız isim Las Palmas-Real Madrid maçında ilki yaşadı...
CHP'de İzmir ve Çankaya çıkmazı! İmamoğlu'ndan çekirdek ekibine 'adayları biz belirleyelim' talimatı: Özgür Özel'in otorite ayaklar altında
F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Polonyalı gazeteci açıkladı
İşte G.Saray'ın yeni sağ beki!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan Larsen'in yerine flaş hamle!
Bardhi'ye iki teklif
UZMANLAR SAAT VERDİ! Bugün kar yağacak mı? İstanbul'un hangi ilçelerine kar yağacak? (28 Ocak hava durumu)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 07:51
Milano'da kazanan yok! Milano'da kazanan yok! 00:45
Milano'da kazanan yok! Milano'da kazanan yok! 00:44
Beşiktaş Bursa’yı farklı geçti Beşiktaş Bursa’yı farklı geçti 00:38
Yunus Akgün’lü Leicester galip Yunus Akgün’lü Leicester galip 00:37
Arda Güler'den 3 puanlı start Arda Güler'den 3 puanlı start 00:35
Daha Eski
B.Münih'ten Boey açıklaması! "Herhangi bir oyuncu..." B.Münih'ten Boey açıklaması! "Herhangi bir oyuncu..." 23:59
Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin A.Gücü 11'i Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin A.Gücü 11'i 23:59
Çağlar'dan transfer fedakarlığı! Beşiktaş... Çağlar'dan transfer fedakarlığı! Beşiktaş... 23:58
Kartal'ın kamp kadrosu açıklandı! Kartal'ın kamp kadrosu açıklandı! 23:58
Bir yıldız daha ayrılıyor! İşte bonservisi Bir yıldız daha ayrılıyor! İşte bonservisi 23:58
Boey sonrası şimdi de 40 milyon Euro'luk gelir... Boey sonrası şimdi de 40 milyon Euro'luk gelir... 23:58