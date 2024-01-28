Korku salacağız

Karadeniz devinde başkan Ertuğrul Doğan kulüp dergisinde kaleme aldığı yazıda önemli konulara değindi. Doğan "Hedeflerimiz çok net, bazı şeyleri geliştirmek, taraftarlara 90 dakika boyunca heyecan yaşatan ve bordo mavi renkleri gören dostlara gurur veren, rakiplere korku salan bir futbol ekolü oluşturmak için çabalıyoruz. Trabzonspor'u ait olduğu, hak ettiği yere taşımak ve başarıyı da sürdürülebilir hale getirmenin peşindeyiz" ifadelerini kullandı. Doğan şunları söyledi: "Hem A takım hem de altyapıdaki değişim ve dönüşümü üç aşamalı olarak planladık. Kısa, orta ve uzun vade hedefleri kapsamında A takımımızın bu sezon ligde ve Türkiye Kupası'nda arzulanan başarıyı sağlaması, sezon sonu da gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak şekilde kadronun kurgulanması ve o kadronun sezonlara yayılarak sürdürebilir ve dönüştürülebilir hale getirilmesi var."

BİRLEŞMEYE İHTİYAÇ VAR

"2024 yılında daha fazla kenetlenmeye, hayallerinin peşinden kararlılıkla gitmeye, son şampiyonluktaki gibi her alanda birleşmeye, pes etmemeye, ezcümle o imrenilen Trabzonspor ruhuna ihtiyacımız var"

1 KİŞİ DAHİ ÇOK ÖNEMLİ

"Bu süreçte camiamızın her ferdi yol arkadaşımız olmalı. 1 kişiyi dahi dışarda bırakmadan ilerlemeliyiz. Sportif anlamda şampiyon teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile tekrar buluştuk ve yakın geçmişte yaşadığımız o benzersiz duyguları tekrar yaşayabilmek için elbirliğiyle gerekeni yapacağız"

YAYIN İHALESİ İYİ YÖNETİLMELİ

Futbolumuzda artık deniz bitti. Kulüplerin ekonomisi sürdürülebilir olmaktan çıktı. Ticari gelirler yarı yarıya azaldı, yayın geliri 600 milyon dolardan 90 milyon dolarlara kadar düştü. Avrupa'da en yüksek bütçeye sahip 20 kulübün en önemli gelir kalemini yayın geliri oluştururken, ligimizdeki kulüplerin en düşük gelir kalemi artık yayın geliri oldu. TFF yeni yayın ihalesi sürecini doğru yönetmeli."