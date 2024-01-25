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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da sağ beke Daiki Hashioka

Trabzonspor'da ara transferdeki sessizlik sağ bek transferiyle hareketlenecek gibi duruyor. Bordo-mavililerde bu noktada gündeme Japon isim Daiki Hashioka geldi. Bordo-mavililer 24 yaşındaki oyuncu için temaslara başladı. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da sağ beke Daiki Hashioka

Potansiyelli ve kulübe ilerde bonservis kazandırabilecek isimlere ağırlık veren Karadeniz devinin listesinin bir numarasında Danimarka'nın Silkeborg takımında forma giyen Oliver Sonne vardı. Ancak Silkeborg ayak diretmeye başlayınca gündemde yer alan ikinci isme yönelindi: 'Daiki Hashioka.' 24 yaşındaki Japon sağ bek için temaslar başladı.

SAĞ KANATTA DA OYNAYABİLİYOR

Transferde ekonomik davranmak isteyen Trabzonspor yönetimi, 1.84 boyundaki futbolcunun bonservisini makul seviyeye düşürmesi halinde transferi noktalamayı hedefliyor. Bordo-mavililerde oynamaya sıcak baktığı öğrenilen Hashioka'nın değeri 2 milyon euro olarak gözüküyor. Başarılı savunmacı, bu sezon St. Truiden formasıyla 19 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. 1.84 boyundaki futbolcu sağ bekin yanı sıra sağ kanatta da görev yapabiliyor. Japonya Milli Takım formasını da 7 kez terletti.

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