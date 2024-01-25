Lobilerle mücadele

Başkan yardımcısı Saral: Sadece rakipler değil, hakemler ve güçlü lobilere karşı da mücadele ediyoruz. Daha önce yaşadığımız haksızlıklar biliniyor.

LOBİLERLE MÜCADELE

Trabzonspor'un Yatırımlar ve Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral önemli açıklamalar yaptı. Saral, "Sadece rakipler değil, hakemler ve güçlü lobilere karşı da mücadele ediyoruz. Trabzonspor'un daha önce yaşadığı haksızlıkları bütün spor kamuoyu biliyor. Bundan sonrasında Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber, Trabzonspor'un haklarını her platformda savunmak için sonuna kadar savaşacağız. Futbol bu, her takım yenilebilir. Trabzonspor da sahada yenilebilir ama bunun sebebi masa başı oyunları olmayacak, buna asla izin vermeyeceğiz" dedi.

KENDİ KENDİNE YETEN KULÜP

Saral, ekonomik anlamda önemli işlere imza attıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Hedefimiz ekonomik anlamda kendini yönetebilir bir Trabzonspor yaratabilmek ve tabii ki bu büyük Trabzonspor taraftarına şampiyonluk yaşatabilmek. Ekonomik anlamda en ince detayı bile inceleyerek çok sağlam adımlar atıyoruz. Biz sadece bugünü değil, Trabzonspor'un geleceğini kurtarmak olarak hedefimizi belirledik."

ÖREN ADAY!

Mahmut Ören, divan başkanlık kurulu başkanlığına adaylığını açıkladı. Ören, Divan Başkanlık Genel Kurulu'nun 2 Mart'ta gerçekleştirileceğini belirterek, "Kulübümüzün kuruluş felsefesine, temel ilkelerine ve geleneklerine sahip çıkma hedefi ile divan başkanlık kurulu başkanlığına adayım" dedi.