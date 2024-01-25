Abdullah Avcı Çaykur Rizespor maçı öncesi konuştu

Trabzonspor, Süper Lig'de 22. hafta maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Mücadele öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

Yoğun bir maç trafiği var herkes adına... 23 gündür yoğun trafik içerisindeyiz. 11'de sahaya çıkan 7-8 oyuncunun olmaması... Bir bahane değil ama gerçek. Mevcut kadronun sahada daha sağlıklı kalabilmesi için rotasyon gerekiyor ama yapamıyoruz. Sakatlıklar, Afrika Kupası, ayrılanlar... Geçen haftaya kadar oyun bizi tatmin etmiyordu ama sağlıklı geldik. Geçen hafta 60 dakika dengeli oyun vardı. Rizespor ligin çıkış yapan takımı. Bizim hedefimiz lig üçüncülüğü ve Avrupa'ya gidebilmek. Rakipler de bu geçiş döneminde sancı yaşıyor. Biz de bunu yaşıyoruz. Buradan az zararla nasıl çıkacağımıza bakacağız. Maça zihinsel ve fiziksel hazırlandık