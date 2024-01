Hedefimiz Avrupa

Trabzonsporlu Batista Mendy, bu sezonun kalan bölümünü en iyi şekilde geçirerek Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek istediklerini söyledi. Mendy, Trabzonspor Dergisi'nin bu ayki sayısında yer alan röportajında, "Çok iyi insanlar var burada, kibar ve nazikler. Böyle bir ortamda olmak büyük avantaj ve beni mutlu ediyor. Benim bu sezon için hedefim, takımımızla iyi bir sezon geçirerek Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmaktır. Geçen zaman, Trabzonspor olarak lehimize işliyor. İnanıyorum ki her açıdan daha iyi günler bizi bekliyor" dedi.

KONSANTRE OLAMIYORDUM

Her oyuncunun kendine has özelliklerinin bulunduğunu anlatan Mendy, şunları söyledi: "Ben çok savaşan, sahada her şeyini takımı ve arkadaşları için veren biriyim. Özellikle top kazanma ve geçişlerdeki yeteneğim ile takımıma yardımcı olmak için çalışıyorum. Zaman zaman konsantrasyon kaybı yaşamak. Bu benim için önemli bir eksiklikti. Ama bu sorunu çözmek için çok çalıştım. Eskiden konsantrasyonum gerçekten de kötüydü ama oldukça ilerleme kaydettim. Bir de kafa vuruşlarını buna ekleyebilirim, özellikle kornerlerde kafa vuruşlarımı daha geliştirmem gerekiyor."

Paul Pogba ve Yaya Toure Batista Mendy, idollerine ilişkin ise "Benim idollerim kendi pozisyonumda oynayan oyunculardı. Bunlar Paul Pogba ve Yaya Toure" açıklamasını yaptı.

HAKEM HATALARI ETKİLİYOR

Hakem hatalarına da değinen Batista Mendy, "Eğer gücüm olsaydı değiştireceğim şey, hatalı hakem kararları olurdu. Bu konu maç içinde oyuncuları kötü duruma düşürüyor, yanlış kararlar konsantrasyonunu düşürebiliyor" ifadesini kullandı.

CITY VE REAL MADRID'İ İSTERİM

Mendy, gelecek planlarıyla ilgili şunları kaydetti: "Bu sezon Trabzonspor ile Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmak öncelikli hedefim ve tamamen bunu düşünüyorum. Gelecek yıllarda ise rüyamı gerçekleştirerek dünyanın en büyük kulüplerinde oynamak istiyorum. Bu kulüpler Manchester City ve Real Madrid."

LAKABIM: BATISTA BOOM

Lakabı olup olmadığı sorusuna Mendy, "Adım Batista olduğu için insanlar sıklıkla bana 'Batista Boom' derlerdi. Çocukken hem adaş hem de yaramaz olduğum için takma adım buydu. Şimdi takım içinde ise bana ismimin baş harfleri olan 'BM' diyorlar" yanıtını verdi.