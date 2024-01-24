Haberler Trabzonspor Hedefimiz Avrupa

Hedefimiz Avrupa

“Bu sezon hedefim, takımımızla iyi bir sezon geçirmek ve Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmak. İleride Manchester City ve Real Madrid’de forma giymek istiyorum ”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hedefimiz Avrupa

Trabzonsporlu Batista Mendy, bu sezonun kalan bölümünü en iyi şekilde geçirerek Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek istediklerini söyledi. Mendy, Trabzonspor Dergisi'nin bu ayki sayısında yer alan röportajında, "Çok iyi insanlar var burada, kibar ve nazikler. Böyle bir ortamda olmak büyük avantaj ve beni mutlu ediyor. Benim bu sezon için hedefim, takımımızla iyi bir sezon geçirerek Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmaktır. Geçen zaman, Trabzonspor olarak lehimize işliyor. İnanıyorum ki her açıdan daha iyi günler bizi bekliyor" dedi.

KONSANTRE OLAMIYORDUM

Her oyuncunun kendine has özelliklerinin bulunduğunu anlatan Mendy, şunları söyledi: "Ben çok savaşan, sahada her şeyini takımı ve arkadaşları için veren biriyim. Özellikle top kazanma ve geçişlerdeki yeteneğim ile takımıma yardımcı olmak için çalışıyorum. Zaman zaman konsantrasyon kaybı yaşamak. Bu benim için önemli bir eksiklikti. Ama bu sorunu çözmek için çok çalıştım. Eskiden konsantrasyonum gerçekten de kötüydü ama oldukça ilerleme kaydettim. Bir de kafa vuruşlarını buna ekleyebilirim, özellikle kornerlerde kafa vuruşlarımı daha geliştirmem gerekiyor."

Paul Pogba ve Yaya Toure Batista Mendy, idollerine ilişkin ise "Benim idollerim kendi pozisyonumda oynayan oyunculardı. Bunlar Paul Pogba ve Yaya Toure" açıklamasını yaptı.

HAKEM HATALARI ETKİLİYOR

Hakem hatalarına da değinen Batista Mendy, "Eğer gücüm olsaydı değiştireceğim şey, hatalı hakem kararları olurdu. Bu konu maç içinde oyuncuları kötü duruma düşürüyor, yanlış kararlar konsantrasyonunu düşürebiliyor" ifadesini kullandı.

CITY VE REAL MADRID'İ İSTERİM

Mendy, gelecek planlarıyla ilgili şunları kaydetti: "Bu sezon Trabzonspor ile Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmak öncelikli hedefim ve tamamen bunu düşünüyorum. Gelecek yıllarda ise rüyamı gerçekleştirerek dünyanın en büyük kulüplerinde oynamak istiyorum. Bu kulüpler Manchester City ve Real Madrid."

LAKABIM: BATISTA BOOM

Lakabı olup olmadığı sorusuna Mendy, "Adım Batista olduğu için insanlar sıklıkla bana 'Batista Boom' derlerdi. Çocukken hem adaş hem de yaramaz olduğum için takma adım buydu. Şimdi takım içinde ise bana ismimin baş harfleri olan 'BM' diyorlar" yanıtını verdi.

DİĞER
Son dakika haberleri: Real Madrid’in Arda Güler kararı olay yaratmıştı! Yeni adresini duyurdular: Sürpriz takıma gidiyor...
SSK VE Bağ-Kur emeklileri dikkat | Takvim.com.tr %49.25 zamma göre maaşları kalem kalem hesapladı! Kime ne kadar ek zam farkı verilecek?
Ndombele'den transfer kararı! G.Saray'dan ayrılıyor mu?
F.Bahçe 3 puan aşkına! İşte Kartal'ın Başakşehir 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Lig devinden Emre'ye kanca!
Fırtına'yı uçuracak transfer!
SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU | 24 Ocak
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE MÜJDE
SSK EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK? İşte o tarih
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Senegal ve Kamerun turladı Senegal ve Kamerun turladı 01:20
İki isim yolda İki isim yolda 01:18
Başakşehir'de flaş ayrılık! Başakşehir'de flaş ayrılık! 00:59
Başakşehir'de flaş ayrılık! Başakşehir'de flaş ayrılık! 01:02
İki isim yolda İki isim yolda 01:14
Senegal ve Kamerun turladı Senegal ve Kamerun turladı 01:16
Daha Eski
Santos: Çok fazla fırsat yakaladık ama... Santos: Çok fazla fırsat yakaladık ama... 00:38
Toroğlu değerlendirdi! Rashica'ya yapılan müdahale penaltı mı? Toroğlu değerlendirdi! Rashica'ya yapılan müdahale penaltı mı? 00:38
Tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya... Tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya... 00:38
G.Saray'da bir veda daha! Terim'in yanına gidiyor G.Saray'da bir veda daha! Terim'in yanına gidiyor 00:38
Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması! Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması! 00:39
Ndombele'den transfer kararı! G.Saray'dan ayrılıyor mu? Ndombele'den transfer kararı! G.Saray'dan ayrılıyor mu? 00:39