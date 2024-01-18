Trabzonspor'dan Onuachu tepkisi! Sakat denilen Sadiq...

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Nijerya Milli Takımı'nda alınan kararlar Trabzonspor'da sıkıntıya neden oldu. Nijerya'nın forvet oyuncusu Umar Sadiq'in sakatlandığı gerekçesiyle milli takımdan çıkartılmasının ardından Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, son gün kafileye dahil edilmişti. Ancak sakat olduğu iddia edilen Sadiq'in, takımı Real Sociedad'ın İspanya Kral Kupası son 16 turunda oynanan Osasuna maçında forma giyme büyük bir şaşkınlık yarattı.

TEPKİ YAĞDI

Gol yollarındaki en etkili ismini kaybetmenin sıkıntısını çeken bordo mavili taraftarlar ise Umar Sadiq'in sakatlığının ciddi olmamasına rağmen Onuachu'nun kadroya davet edilmesine sosyal medyada isyan etti. Antalyaspor maçında yer alamayan Onuachu, Trabzonspor'un Manisa FK, Galatasaray ve Çaykur Rizespor maçlarında da forma giyemeyecek. Nijerya'nın turnuvada ilerlemesi halinde müsabaka sayısı daha da artabilir.