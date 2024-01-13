Yerel basından övgü

Kentteki yerel basın, bordomavili ekibin Samsuspor karşısındaki performansını beğendi. Yerel gazetelerin manşetleri şöyle: Kuzey Ekspres: Aman nazar değmesin, Taka: Fırtına kafayı kullandı, Sonnokta: Bu fırtınanın affı yok, Günebakış: Karadeniz fırtınası.

GEÇEN YIL 6. SIRADA YER ALMIŞTI

Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonunun ilk yarısı ertelenen 16'ncı hafta maçlarının oynanmasıyla tamamlandı. Trabzonspor sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek ilk yarıyı galibiyetle kapattı. Bordo-mavililer, 36 puanla ilk yarıyı 3'üncü sırada tamamlarken, geçen sezonun devre arasında da aynı puanı toplamış ancak 6'ncı sırada yer almıştı. Bu dönem daha başarılı oldu.

ZİRVE YÜRÜYÜŞÜNE DEVAM ETTİ

Trabzonspor 2023-24 sezonunun ilk yarısında oynadığı 19 maçtan 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı. Bordomavililer bu maçlarda rakip filelere 34 gol atarken, kalesinde 21 gol gördü. Artı 13 averajla 36 puan toplayan bordo-mavililer ligin ilk yarısını 50 puana sahip Fenerbahçe ve 48 puana sahip Galatasaray'ın ardından en yakın takipçileri olarak 3'üncü sırada tamamladı.

TOPLAM 26 GOL ATTI, 25 YEDİ

2022-23 sezonunun ilk yarısını da 36 puan toplamasına karşın devreyi 6'ncı sırada tamamlayan Karadeniz devi, aynı sezonun ilk yarısında 18 maçta; 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrılmış, 26 gol atıp, kalesinde 25 gol görmüştü.