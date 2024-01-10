Visca, Alex’i tahtından indiriyor

Türkiye kariyeri 2011'de Başakşehir'de başlayan Edin Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan isim olmaya çok yaklaştı. 2021-22'nin ara döneminde Trabzonspor'a giden Visca, bordo-mavili formayı Süper Lig'de giydiği 48 maçta 10 gol 13 asistle oynadı. Böylelikle ligde toplamda 355 maçta 95 gol 107 asiste ulaşan 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza'nın 108 asistlik rekorunu kırmaya çok yaklaştı. Bosnalı yıldız 1 gol pası daha vermesi durumunda Alex ile birlikte ligin en çok asist yapan yabancı futbolcusu olacak. 2 asistte ise tek başına zirveye çıkacak. 95 golü bulunan Visca 5 gol daha atarsa 100'ler kulübüne girecek

ŞANSSIZLIKLARI SONA ERDİRDİ

Visca geçen sezon ciddi sakatlıklarla boğuşmuştu. 2. haftada Hatayspor maçında kolundan sakatlanan 33 yaşındaki yıldız, ameliyat edilerek 11 hafta sahalardan uzak kaldı.

15. haftada Fenerbahçe derbisinde sahalara dönen Visca, bu kez 17. haftada Karagümrük karşılaşmasında sol omuz köprücük kemiği kırılınca bir kez daha ameliyat masasına yattı.

8 hafta forma giyemeyen bordo-mavili futbolcu, 29. haftada kas yaralanması nedeniyle 3 hafta daha takımından ayrı kaldı. Visca, geçen sezon sakatlıklar nedeniyle 13 lig maçında görev alırken 811 dakika sahada kaldı.

BU SEZON TEK MAÇ KAÇIRDI

Visca, bu sezon ise ligde sadece bir maç kaçırdı. Ligin 2. haftasında deplasmanda oynanan Galatasaray maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen bordo-mavili futbolcu, diğer 17 karşılaşmada görev aldı. Edin Visca, söz konusu 17 maçta 1270 dakika forma giyerek takımının değişmez isimlerinden biri oldu.

GOL SAYISINI AŞTI

Bu sezon daha fazla forma giyen Edin Visca, geçen sezonki gol sayısını da aştı. Geçen sezon ligde 2 kez rakip fileleri havalandıran bordomavili futbolcu, bu sezon 17 maçta 3 golle takımına katkı sağlarken 4 de asist yaptı.