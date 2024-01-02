TRABZONSPOR HABERLERİ - Pepe'ye İtalyan devi talip oldu!
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını Fırtına'nın yıldız oyuncusu hakkında sürpriz gelişmeyi duyurdu. Sezon başında kadroya katılan Fildişili yıldız oyuncu Pepe'ye talip çıktı. İşte detaylar... | (Enes Cevahirci / Dış basın) TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 15:51 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 15:54
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Sezon başında Arsenal'den kadroya katılan Nicolas Pepe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Bordo mavililer, yıldız oyuncuyu Arsenal'den bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
La Gazzetta dello Sport'a göre Milan, Pepe ile ilgileniyor.
Haberde, Milan'ın Ocak ayında Pepe için bir hamle yapacağını eğer ilk çabalar sonuç vermezse sezon sonunda oyuncuya teklif yapılacağı aktarıldı.
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 7 maça çıkan Pepe, 2 kez gol sevinci yaşadı.
11 milyon Euro piyasa değeri olan Pepe'nin Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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