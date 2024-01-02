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TRABZONSPOR HABERLERİ - Pepe'ye İtalyan devi talip oldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını Fırtına'nın yıldız oyuncusu hakkında sürpriz gelişmeyi duyurdu. Sezon başında kadroya katılan Fildişili yıldız oyuncu Pepe'ye talip çıktı. İşte detaylar... | (Enes Cevahirci / Dış basın) TRABZONSPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 15:51 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 15:54
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ENES CEVAHİRCİ
TRABZONSPOR HABERLERİ - Pepe'ye İtalyan devi talip oldu!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Pepe'ye İtalyan devi talip oldu!

Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçen bordo mavililer transfer çalışmalarını hızlandırdı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Pepe'ye İtalyan devi talip oldu!

Bordo mavili yönetim Avcı'nın raporu doğrultusunda kadrodan ayrılacak isimleri netleştiriyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Pepe'ye İtalyan devi talip oldu!

Sezon başında Arsenal'den kadroya katılan Nicolas Pepe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Pepe'ye İtalyan devi talip oldu!

Bordo mavililer, yıldız oyuncuyu Arsenal'den bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Pepe'ye İtalyan devi talip oldu!

La Gazzetta dello Sport'a göre Milan, Pepe ile ilgileniyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Pepe'ye İtalyan devi talip oldu!

Haberde, Milan'ın Ocak ayında Pepe için bir hamle yapacağını eğer ilk çabalar sonuç vermezse sezon sonunda oyuncuya teklif yapılacağı aktarıldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Pepe'ye İtalyan devi talip oldu!

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 7 maça çıkan Pepe, 2 kez gol sevinci yaşadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Pepe'ye İtalyan devi talip oldu!

11 milyon Euro piyasa değeri olan Pepe'nin Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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