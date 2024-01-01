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Joao Victor sesleri

Fluminense’nin 26 yaşındaki stoperi Nino’yu transfer etmek isteyen Karadeniz devi, alternatif bir isim de belirlemiş durumda: Benfica’nın stoperi Joao Victor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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Joao Victor sesleri

Abdullah Avcı'nın özellikle Trezeguet, Orsic ve Pepe'nin yokluğunda kanat bölgesine takviye yapma isteği bulunuyor. Savunma hattında da güçlendirme yapılması gerektiğinin farkında olan Trabzonspor, transfer çalışmalarına odaklandı. İlk olarak Brezilyalı Nino'yu gündeme gelmesiyle temaslar başlamıştı. Fluminense forması giyen ve 2025'te sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki stoper için transfer çabaları sürüyor. Ancak alternatif bir isim de belirledi: Benfica'nın stoperi Joao Victor. Menajerler tarafından önerilen ve scout ekibinin de olumlu rapor verdiği 25 yaşındaki Portekizli için Avcı'dan da onay alındı. Ancak Benfica, Victor için 5 milyon euro istiyor. Fırtına farklı tekliflerle transferi çözebilir.

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