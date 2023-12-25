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Başakşehir şanssızlığı

Trabzonspor, Başakşehir karşısındaki şanssızlığını kıramıyor...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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Başakşehir şanssızlığı

Turuncu-lacivertli rakibiyle Süper Lig'de karşılaştığı son 17 mücadelenin sadece 2'sini kazanabilen bordo-mavililer, 8 yenilgi ve 7 beraberlik aldı

İÇ SAHADA BEŞ PUAN KAYBETTİ

Bordo-mavililer, Başakşehir'i konuk ettiği son 9 lig maçının sadece 1'ini alabildi. Deplasmanda üst üste oynadığı Gaziantep FK ve İstanbulspor maçlarını kazanan Fırtına, evinde ise son 2 maçta Kayserispor'a yenildi, Başakşehir'le berabere kaldı.

ÇOK BÜYÜK FIRSAT KAÇTI

Fırtına, Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin olduğu haftada 2 puan kaybetti. Zirveye doğru tırmanmak isteyen Karadeniz devi, böylece büyük fırsatı değerlendiremedi.

2023'Ü 30 PUANLA BİTİRDİ

Süper Lig'in 18'nci hafta karşılaşmasında dün sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Nisan 2022'den beri ilk kez iç sahada çıktığı üst üste 2 Süper Lig maçında puan kaybetti. Lige verilen araya 30 puanla giren bordomavililer, böylelikle sahasındaki ilk beraberliğini elde etti.

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