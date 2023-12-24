Spor yazarları Trabzonspor - Başakşehir maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – BÖYLE TARAFTARLIK OLMAZ
Trabzonspor, Başakşehir karşısında neden bu kadar ürkek bir futbol oynar ki! Hem de evinde, taraftarının önünde mücadele ediyorsun! Galip gelmek için gole ihtiyacın varken, Onuachu'yu çıkarıp, Enis Destan'ı oyuna almak doğru mu? Geride kalan maçlarda Onuachu-Enis ikilisinin ne kadar etkili olduğunu, Enis'in Onuachu'nun verimini artırdığını gözlemlemedik mi! Visca neden çıktı onu da anlayamadım... Trabzonspor, son haftalarda sahada savaşmıyor, oyuncular yeteri kadar koşmuyor, sahada forması terlemeyen oyuncular bile var. Buna rağmen Başakşehir karşısında çok gol pozisyonuna girdi Trabzonspor! Mendy sahanın en iyisiydi... Golünü attı, defansta tek başına savaştı durdu.