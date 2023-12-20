Trabzonspor’da Başakşehir mesaisi başladı

Trabzonspor, Süper Lig'de hafta sonu sahasında karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına bugün saat 11.30'da yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Süper Lig'in 17'nci haftasında İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, denge ve çabukluk çalışması yaptı. 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Bordo-mavililer İstanbulspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.