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TRANSFER HABERİ: Vitor Hugo bombası! Trabzonspor'a dönüyor

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Abdullah Avcı'yı yeniden takımın başına getiren Trabzonspor'da transfer için kollar sıvandı. Ara transfer döneminde savunma hattına takviye yapmayı amaçlayan bordo-mavililer, eski yıldızı Vitor Hugo'yu gündemine aldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 09:13
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TRANSFER HABERİ: Vitor Hugo bombası! Trabzonspor'a dönüyor

Trabzonspor'dan annesinin rahatsızlığı sebebiyle ayırılan Vitor Hugo ülkesinin takımlarından Bahia'nın yolunu tutmuştu. Yaz transfer döneminde adı tekrardan Trabzonspor ile anılan tecrübeli oyuncunun herhangi bir sakatlığı bulunmadığı öğrenildi. Oyuncunun hoca tercihi ile kadroya alınmadığı ve devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Karadeniz Gazete'nin haberine göre; Trabzonspor'un Vitor Hugo için bir girişim yapması bekleniyor. Şehri çok seven ve uyum sorunu olmayan Brezilyalı futbolcuyu taraftarlar da takımda görmek istiyor. Tecrübeli savunma oyuncusu, bordo-mavili kulübün formasını 99 defa taşıdı. Geri dönerse ilk çıkacağı maçla 'dalya' demiş olacak. Vitor Hugo 99 mücadelede rakip ağları 9 defa sarsmayı başardı. 1 de asist yaptı. 16 defa sarı kartla cezalandırıldı. 2 defa kırmızı kart gördü. Abdullah Avcı da dönüşüne sıcak bakıyor. Tecrübesi, kalitesi ve soğukkanlılığıyla savunmayı toparlayacak özelliklere sahip.

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