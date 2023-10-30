TRANSFER HABERİ: Vitor Hugo bombası! Trabzonspor'a dönüyor

Trabzonspor'dan annesinin rahatsızlığı sebebiyle ayırılan Vitor Hugo ülkesinin takımlarından Bahia'nın yolunu tutmuştu. Yaz transfer döneminde adı tekrardan Trabzonspor ile anılan tecrübeli oyuncunun herhangi bir sakatlığı bulunmadığı öğrenildi. Oyuncunun hoca tercihi ile kadroya alınmadığı ve devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Karadeniz Gazete'nin haberine göre; Trabzonspor'un Vitor Hugo için bir girişim yapması bekleniyor. Şehri çok seven ve uyum sorunu olmayan Brezilyalı futbolcuyu taraftarlar da takımda görmek istiyor. Tecrübeli savunma oyuncusu, bordo-mavili kulübün formasını 99 defa taşıdı. Geri dönerse ilk çıkacağı maçla 'dalya' demiş olacak. Vitor Hugo 99 mücadelede rakip ağları 9 defa sarsmayı başardı. 1 de asist yaptı. 16 defa sarı kartla cezalandırıldı. 2 defa kırmızı kart gördü. Abdullah Avcı da dönüşüne sıcak bakıyor. Tecrübesi, kalitesi ve soğukkanlılığıyla savunmayı toparlayacak özelliklere sahip.