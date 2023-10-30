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Dertlasman

Bu sezon deplasmanda sadece Kasımpaşa’yı yenebilen Fırtına, Avcı ile de fobiyi bitiremedi. Trabzonspor’un Paul Onuachu ile bulduğu gol skandal bir kararla iptal edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
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Dertlasman

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Fatih Karagümrük'te Güven Yalçın'ın 38. dakikada attığı gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Hakem Ali Şansalan, VAR'la da görüştükten sonra İstanbul ekibinin golü geçerli sayılmadı. Trabzonspor'un da 83. dakikada Paul Onuachu ile bulduğu gol, kaleci Emre Bilgin'e faul olduğu nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

BU HAFTA RAKİP FENERBAHÇE

Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde çıktığı ilk maçta geçen hafta Alanyaspor'u yenen Karadeniz devinin deplasman sıkıntısı devam ediyor. Bu sezon dış sahada 5 Süper Lig maçının 3'ünü kaybeden Fırtına, sadece Kasımpaşa'yı yenebildi. Bjelica döneminde Trabzonspor deplasmanda çok kötü bir grafik çizdi. Avcı, geçtiğimiz sezon bordo-mavililerden ayrılmadan önce çıktığı son 6 deplasman maçında (4 M, 2 B) 3 puan alamamıştı. Trabzonspor önamüzdeki hafta F.Bahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak.

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